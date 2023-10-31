Чоловіку заборонили виїзд за кордон через прізвище

Він змінив своє старе прізвище на "більш кумедне".

Британець не може виїхати за кордон, оскільки його прізвище "занадто грубе".

Про це пише Mirror.

Декілька років тому Кенні Кеннард заради сміху змінив своє прізвище на "Фу-Кеннард" і зумів отримати водійські права на нове ім'я, але тепер жарт мав неприємні наслідки.

Коли минув термін дії його паспорта, його заява на отримання нового була відхилена, оскільки його ім'я "занадто грубе" і "може спричинити образу".

Кенні Фу-Кеннард / Фото: SWNS

Кенні з Б'юда, що в Корнуоллі, тричі подавав апеляцію на вердикт Паспортного управління Її Величності, але міністерство внутрішніх справ дало відмову.

І оскільки Кенні не хотів знову змінювати своє прізвище, він змирився з ідеєю проводити канікули лише у Великій Британії.

"З одного боку, мені все це здається кумедним, як усім моїм друзям. Але мені також важко повірити, що це ім'я може бути витлумачене якось інакше, ніж смішне та трохи безглузде. Це просто жарт. Я згоден з політикою Міністерства внутрішніх справ, що не всі імена прийнятні, наприклад, слова, що спричиняють расову ненависть, або щось подібне. Фу-Кеннард не є образливим, і я заперечую проти того, щоб вони заперечували моє обране ім'я", - прокоментував інцидент він.

Кенні Фу-Кеннард / Фото: SWNS

В офіційних правилах перелічено низку "імен, які можуть спричинити обурення чи образу", які можна класифікувати як "неприйнятні" та не підходящі для паспорта. До них відносяться використання нецензурних слів; відверто сексуальні посилання; недоречний релігійний підтекст; вульгарні, образливі або наклепницькі щодо людини; використання ім'я живої чи померлої людини, що може спричинити суспільне занепокоєння".

Кенні сказав, що Міністерство внутрішніх справ повідомило його, що воно розпочне розгляд заяви на отримання паспорта лише в тому випадку, якщо він або змінить своє ім'я на прийнятне, або використовуватиме своє колишнє ім'я.

Нагадаємо, жінка змінила прізвище на випадкове, яке знайшла в Google. Вона обирала між двома варіантами.

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