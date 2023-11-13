Курс валют в Україні: прямуємо до 40 гривень за долар, купувати чи не варто

Курс валют в Україні залишається стабільним. Головною новиною минулого тижня стало прийняття Верховною Радою закону про державний бюджет України на 2024 рік. Одним із важливих макропоказників головного кошторису країни на 2024 рік є курс долара – у середньому за рік заплановано 40,7 грн/долар. Тобто гривня має девальвувати майже на 13% або на 4,7 грн, якщо рахувати по офіційному курсу і на 8% або на 3 грн, якщо йдеться про готівку.

Ринок поки відреагував мляво: готівковий курс залишається стабільним, а на міжбанку долар дешевшає. У чому причина, чого очікувати далі, чи варто вкладати кошти у валюту, що тепер вигідніше: євро, долар, чи є інші варіанти, читайте в щотижневому аналітичному проєкті сайту ТСН.ua.

Ви дізнаєтеся:

що відбувається на готівковому ринку валюти;

чого очікувати від курсу цього тижня, від 13 до 19 листопада;

продавати чи купувати готівкову валюту.

Наші експерти: член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко та фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Що відбувається на ринку

На готівковому ринку зберігається стабільна ситуація: курс завмер, валюти на продаж достатньо як у банках, так і в обмінних пунктах, покупців серед фізичних осіб небагато.

За інформацією спеціалізованих сайтів finance.ua та minfin.com.ua, на "білому ринку" середній курс долара продовжив знижуватися і на кінець тижня встановився у продажу на рівні 37,70 грн/долар (-15 коп.), у купівлі 37,22 грн/долар (-18 коп.).

Середній курс продажу готівкового євро зріс за тиждень до 40,50 грн/євро (+10 коп.) у продажу та до 39,90 (+10 коп.) у покупці.

На нелегальному ринку, за даними сервісу "міняйло" (miniaylo) сайту finance.ua, де публікуються заявки на купівлю-продаж готівкової валюти між фізособами, курс долара коливався від 37,53 до 37,75 грн/долар у продажу і від 37,10 до 37,50 грн/долар у купівлі. Курс євро – відповідно від 40,25 до 40,40 грн/євро та від 40 до 40,15 грн/євро. Тобто коливання були приблизно такими ж, як і на позаминулому тижні.

Нацбанк на понеділок, 13 листопада, встановив офіційний курс долара 36,08 грн/долар (-9 коп. за тиждень) та курс євро 38,54 грн/євро (-19 коп. за тиждень). Гривня продовжує зміцнюватися, адже коли курс був фіксованим, то за безготівковий долар давали 36,56 грн.

Співвідношення між доларом і євро за останній тиждень збільшилось з 1,06 до 1,07 долара за євро.

"Попит на валюту як на міжбанківському, так і на готівковому ринку продовжує знижуватися, тому гривня міцнішає, – аналізує Олександр Охріменко. – Квазіринковий курс, який Нацбанк підтримує за рахунок продажу валюти, на практиці виявився навіть нижчим за фіксований. За п’ять тижнів, які минули після відмови регулятора від фіксованого курсу, вдалося уникнути паніки і спекулятивного подорожчання валюти, наступила рівновага. Як довго вона утримається залежить від подальших дій НБУ".

Чого очікувати від курсу валют цього тижня

Думки експертів збігаються: гривні поки не загрожує знецінення, однак ситуація для неї не безхмарна, девальваційні очікування залишаються.

"Доки Нацбанк продаватиме достатню кількість валюти на міжбанківському ринку, підтримуючи безготівковий курс, то на готівковому ринку також варто очікувати, що гривня продовжить зміцнюватися. Ненабагато, на 10 коп. на тиждень, але для долара тренд на наступні сім днів залишиться низхідним", – говорить Олександр Охріменко.

Андрій Шевчишин роз’яснив, чому ринок поки не відреагував на ухвалення закону про держбюджет-2024.

"Всі звикли, що закладений у держбюджеті курс є розрахунковим і не збігається з реальним, він завищений, про це неодноразово говорили посадовці Нацбанку, – аналізує Андрій Шевчишин. – Ринок живе сьогоднішнім днем, реагуючи на попит та пропозицію валюти. Різниця між безготівковим і готівковим курсом значна, банки майже без обмежень можуть купувати на міжбанку валюту і конвертувати її у кеш, заробляючи понад гривню на кожному проданому готівковому доларі. До речі, Нацбанк днями ухвалив постанову, якою удвічі, з 180 до 90 днів, зменшив термін розрахунку експортерів з держбюджетом у вигляді податків у валюті. Це повинно збільшити пропозицію валюти на ринку, але не думаю, що курс долара ще знизиться. Швидше за все, НБУ зменшить валютні інтервенції, і існуюча ситуація збережеться".

А от Олег Пендзин очікує, що ситуація невдовзі зміниться, і долар почне дорожчати. Цього не станеться найближчими днями, та розслаблятися не варто. Головна причина – невизначеність із обсягами надання західними країнами фінансової допомоги Україні. Експерт наголосив, що закон про державний бюджет на 2024 рік був ухвалений дуже швидко саме тому, що його наповнення значною мірою залежить від обсягів допомоги, а з нею є складнощі. Тобто поки реально нема чого "ділити", коли буде що – держбюджет депутати переглянуть. А нині, маючи закон про бюджет, отримаємо додаткові аргументи у перемовинах із зарубіжними партнерами.

"Не затверджено понад 70% потрібної суми допомоги, це 29 млрд доларів, є підтвердженими лише близько 14 млрд, – говорить Олег Пендзин. – Для порівняння: на наступний рік у держбюджеті України заплановано 43 млрд доларів на військові витрати. Тому за песимістичним сценарієм індикативний курс у 40,7 грн/долар може стати реальним і навіть більшим. За оптимістичним сценарієм – отримаємо ще мінімум півроку стабільності".

Продавати чи купувати валюту

Експерти мають різні думки.

Якщо у вас є гривневі депозити, то Олег Пендзин радить не поспішати переводити їх у валюту. Ще не пізно навіть відкрити депозит у гривнях на три місяці. Зараз короткострокові вклади у гривні, можуть дати до 16% річних, це майже втричі вище за прогнозовану інфляцію. Доларова готівка "під матрацом" доходу не принесе взагалі. Така ситуація, за його розрахунками, збережеться до кінця січня наступного року.

Андрій Шевчишин говорить, що продавати зараз валюту варто у двох випадках. Перший – потрібна гривня на поточні витрати – йдеться про невеликі суми, другий – якщо негайно мають бути значні витрати, наприклад купівля житла, на лікування тощо.

"В усіх інших випадках краще робити навпаки: при нагоді конвертувати гривні у валюту, поки вона дешева, аби вже зараз забезпечити заощадження від можливого знецінення через рік і більше", – пояснив Шевчишин.

Олександр Охріменко також вважає, що зараз вдалий час для довгострокового інвестування у валюту. На його думку, на готівковому ринку рівновага, банки та пункти обміну навряд чи знижуватимуть курс продажу.

"Враховуючи, що валюти на ринку досить, не варто купувати її по будь-якому курсу, краще помоніторити, шукаючи вигідніший. Це можуть бути невеликі банки, які продають незначні суми, але їх може бути не один. І за дві-три спроби пересічний українець, за наявності коштів, може таким чином назбирати, наприклад, тисячу доларів, зекономивши у підсумку близько 200 грн, це, до речі, плюс 0,5% до можливого річного доходу", – говорить експерт.

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