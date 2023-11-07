"Шапки-ушанки" та інше майно: Держрезерв влаштує великий розпродаж

Такий крок заощадить державі гроші, а надходження від продажу майна дозволять освіжити та поповнити запаси Держрезерву.

Державне агентство резерву України продасть на конкурсних засадах незатребуване майно, що зберігається у відомстві, і термін зберігання якого закінчився.

Відповідне рішення ухвалив Кабмін України на засіданні 7 листопада, повідомили в Мінекономіки.

За рішенням уряду, Держрезерв продасть на торгах шапки зі штучного хутра для військовослужбовців, закладені до резерву на початку 2000-х років. Від 2017 року Міноборони України запровадило нові правила носіння військової форми, і "шапки-ушанки" їм не відповідають, тож не будуть затребувані військовими.

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Також із потужностей Держрезерву буде продано зерно врожаїв 2007-2018 років, щоб уникнути збитків для держави. Адже визначені терміни зберігання зерна державного резерву – два роки. Тобто якість зерна дедалі погіршується, відповідно вартість зменшується.

На конкурсних засадах також продадуть незатребуване моторне масло М-63/10D, у якого спливає термін зберігання.

Заступник міністра економіки Ігор Фоменко пояснив, що реалізація незатребуваного майна, термін зберігання якого закінчився, дозволить державі заощадити кошти, які сьогодні витрачаються на його зберігання. Це майно, яке виявилося непотрібним замовникам навіть в умовах війни.

"Натомість надходження від продажу дозволять нам освіжити та поповнити запаси Держрезерву. Будуть придбані матеріальні цінності з актуальної номенклатури, яка відповідає вимогам сучасності, потребам держави та замовників", – повідомив Фоменко.

До слова, на початку листопада Міноборони України оголосило про початок торгів на закупівлю харчів для ЗСУ, які відбуватимуться за новими правилами.

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