США викупили для України велику партію САУ "Gepard" у Йорданії

Сполучені Штати за 110 млн євро викупили для України партію САУ "Gepard".

США викупили в Йорданії 60 самохідних зенітних установок "Gepard" для відправки до України. Раніше цю зброю Амману продали Нідерланди.

Про це повідомляє видання De Telegraaf.

Уряд прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте продав зброю німецького виробництва Йорданії ще 2016 року. Тоді вартість становила 21 млн євро, що вважалося "смішною ціною". Угоду розкритикували, мовляв, вона послаблює голландські збройні сили.

Тепер ці установки США викупили для України за 110 млн євро.

Зазначається, що "Gepard" може збивати літаки і вертольоти, проте, Україна використовуватиме ці системи переважно для захисту від безпілотників. Це дозволить заощадити боєприпаси для більш дорогих зенітних систем, таких як Patriot або Iris-T.

Нагадаємо, українські пілоти після 13 листопада починають тренування на F-16 у Румунії. Міністр оборони Румунії Анджел Тилвар і його нідерландська колега Кайса Оллонгрен відкрили Європейський навчальний центр F-16 (EFTC) на військово-повітряній базі Фетешті. Саме там тренуватимуться українські пілоти.

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