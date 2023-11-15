"Батько бачив снаряд і взяв увесь удар на себе": подробиці обстрілу армією Путіна двомісячного немовляти і його мами

Стали відомі нові подробиці звірячого обстрілу росіянами двомісячної дівчинки, яка їхала в автівці в передмісті Херсона зі своєю мамою та дідусем.

Ця історія не залишила байдужими багатьох українців — сотні людей оперативно зібрали гроші на лікування маленької Мирослави та її 36-річної матері Ольги. Внаслідок обстрілу жінці відірвало частину ноги, а чоловік, свекор Ольги, який був за кермом, загинув.

ТСН.ua розшукав розшукав родичів цих людей та поспілкувався з ними.

"У дитини забиття, гематоми, накладені шви, вона зараз перебуває в Херсоні під наглядом лікарів, — розповідає родичка цієї родини, Юлія Безручко. — Олю зранку перевели в Одесу, лікарям довелось ампутувати частину лівої ноги. Попереду ще багато операцій. Два місяці тому Олі в Миколаєві зробили кесарів розтин. Прооперували так, що через тиждень в Херсоні знов довелось робити операцію. Шви знову розійшлись. Сьогодні поховали свекра Ольги. Сама Оля вчора прийшла до тями, але у неї шок. В той день, коли все це сталось, Оля їхала з донькою з медогляда. Їхали додому. Після того, як стався обстріл, Оля, будучи сама тяжко пораненою, змогла витягти дитину з автівки однією рукою. Потім, вже в лікарні, коли Оля прийшла до тями, вона спитала: "Чи жива дитина". Після цього Оля знов втратила свідомість".

За словами пані Юлії, наразі зібрано гроші на лікування Ольги та дитини, але попереду ще дороговартісне протезування.

Ще одна родичка цієї сім’ї, теж Юлія, в коментарі ТСН.ua розповіла, що жінка та дитина були врятовані завдяки мужності 64-річного Миколи Мартинюка, який був за кермом автівки.

"Сьогодні поховали батька. Він був за кермом. За словами свідків, батько побачив, як летить снаряд, вивернув машину та прийняв увесь удар на себе. Оля з дитиною сиділи позаду. Оля втратила ногу, отримала поранення другої ноги та однієї руки, іншою рукою витягла дитину. Батько загинув, згорів в машині", — каже Юлія.

За її словами, двомісячна Мирослава отримала забій легень, селезінки та печінки.

"Дитина наразі на знеболюючих. Лікар сказав, що все буде добре", — розповіла нам пані Юлія.

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