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Окупанти обстріляли авто з двомісячним немовлям у Херсоні: дитину ушпиталили – моторошне відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
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Окупанти обстріляли авто з двомісячним немовлям у Херсоні: дитину ушпиталили – моторошне відео

Згорівша автівка у Херсоні після обстрілу росіян / Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Окупанти з артилерії обстріляли Херсон.

У передмісті Херсона окупаційна армія Росії опівдні 13 листопада обстріляла з артилерії автомобіль, в якому родина поверталася з медогляду двомісячного немовля. 

Про це пише пресслужба МВС.

Внаслідок влучання автівка загорілася – 36-річна мати дитини у важкому стані в лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини. 

"Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент", - додали правоохоронці. 

Ювенальні поліцейські доправили немовля до Херсонської лікарні.

Попередньо, у дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови. Стан середньої тяжкості. Лікарі надають надають необхідну допомогу та борються за життя її мами.

Нагадаємо, у прифронтових районах Харківщини батьки відмовляються від евакуації дітей і ховають їх від правоохоронців.

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У Херсоні окупанти обстріляли авто з двомісячним немовлям

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Дата публікації
Перегляди
238
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