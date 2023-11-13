Окупанти обстріляли авто з двомісячним немовлям у Херсоні: дитину ушпиталили – моторошне відео

Окупанти з артилерії обстріляли Херсон.
У передмісті Херсона окупаційна армія Росії опівдні 13 листопада обстріляла з артилерії автомобіль, в якому родина поверталася з медогляду двомісячного немовля.
Про це пише пресслужба МВС.
Внаслідок влучання автівка загорілася – 36-річна мати дитини у важкому стані в лікарні. Чоловік, який був за кермом, загинув. Ймовірно, це 64-річний дідусь дитини.
"Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент", - додали правоохоронці.
Ювенальні поліцейські доправили немовля до Херсонської лікарні.
Попередньо, у дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови. Стан середньої тяжкості. Лікарі надають надають необхідну допомогу та борються за життя її мами.
Нагадаємо, у прифронтових районах Харківщини батьки відмовляються від евакуації дітей і ховають їх від правоохоронців.
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