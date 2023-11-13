Військові відбили "м’ясний штурм" окупантів з дронів – відео

Солдати окупаційної армії Росії на світанку пішли у "м’ясний штурм" на позиції бійців ​​58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. Російську піхоту прикривала бронетехніка. Але танки та бронемашини, а також підтримка артилерії та авіації не допомогли ворогам.

Про це повідомила пресслужба бригади.

Вже за кілька годин окупанти ганебно втікали.

"Врятуватися вдалося не всім – на полі бою залишилось близько пів сотні тіл загарбників, які приперлися до нас аж із бурятського міста Кяхта у складі 37 "отдельной гвардейской мотострелковой Будапештской Краснознамённой, ордена Красной Звезды Донской казачьей бригады имени Е. А. Щаденко", - розповіли військові.

Бійці 58-ї бригади ЗСУ також додали, що у ліквідації окупантів найбільших успіхів досягли піхотинці, навідники-оператори автоматичних станкових гранатометів та ПТРК, пілоти дронів та інші воїни 58-ї мотопіхотної бригади та бійці одного з механізованих батальйонів Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.

Нагадаємо, в Генштабі Австрії назвали головну умову для перемоги України у війні.

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