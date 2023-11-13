В Генштабі Австрії назвали головну умову для перемоги України у війні

Полковник Генштабу Австрії пояснив, що треба Україні для перемоги над РФ.

Полковник Генштабу Австрії Маркус Райснер заявив, що до України кожного тижня мають прибувати чотири-п'ять потягів з військовим вантажем – тільки так можна розраховувати на перемогу у війні над Росією.

Про це він сказав в інтерв'ю DW.

"Дати Україні все без обмежень. Щотижня до України мають їхати чотири-п'ять потягів з військовим вантажем. Існує ціла палітра озброєнь, які можна поставити. Інакше – треба самокритично зізнатися, що це неможливо. Тоді треба сказати це українцям та розпочинати переговори", – сказав він.

За словами Райснера, Захід вважає, що Україна має перемогти Росію шляхом моральної переваги, проте "це так не працює".

Якщо Україна не отримуватиме достатньо зброї, "Росія знищить її", резюмував полковник Генштабу Австрії.

Нагадаємо, за даними ISW, ЗСУ посилили свої позиції на лівому березі Херсонщини, окупантів можуть відрізати від Криму.

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