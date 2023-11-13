У МОЗ припускають повернення карантину: про що йдеться

У МОЗ вважають карантин під час зимового періоду цілком можливим.

Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін заявив, що в Україні можливе повернення до карантинних обмежень.

Про це заступник міністра охорони здоров'я розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Якщо подивитися по загальних нормах, то карантин під час зимового періоду є цілком можливим. І в багатьох регіонах він застосовувався як у "доковідний" період, так і, скоріш за все, буде застосовуватися навіть і зараз", - сказав Кузін.

За його словами, зазвичай від кінця вересня та початку жовтня Україна стикається з підвищеним рівнем захворюваності як на грип, так і на інші гострі респіраторні вірусні інфекції.

"Є пораховані певні так звані епідемічні пороги - тобто рівні захворюваності, коли ми можемо сказати, що вже в цій області відбувається доволі суттєвий спалах. Тобто все більше і більше дітей залучається в цей процес, все більше дорослих починає хворіти. Тому для таких регіонів, якщо там є перевищення епідемічного порогу, застосовуються локальні протиепідемічні заходи", - пояснив головний санітарний лікар.

Він нагадав, що зазвичай ці локальні протиепідемічні заходи зводяться до закриття шкіл. Учнів відправляють на так званий карантин впродовж двох тижнів і потім вони повертаються до навчання. Це дозволяє зменшити саме рівень інфікування підлітків, дітей, під час піка захворюваності - знизити поширення вірусу у колективах.

За словами Кузіна, після того, як коронавірусну інфекцію було прибрано з груп особливо небезпечних інфекційних захворювань, і загальний карантин в Україні скасували, ця норма єдина, яка зараз залишається працездатна.

"Тобто якщо перевищується епідемічний поріг (а він рахується сумарно "ковід" + грип + інші респіраторні вірусні інфекції), в такому випадку за рішенням місцевої влади можуть бути застосовані локальні протиепідемічні заходи", - пояснив Кузін.

Рішення щодо того, чи відбуватиметься це закриття шкіл, масковий режим, обмеження торгівлі або якісь більш жорсткі заходи, мають ухвалювати місцеві епідеміологи.

"І точно також це відповідальність місцевої комісії ТЕБ і НС (комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій - ред.), яка розглядає такі ситуації та приймає фінальні рішення. Тому це цілком можливо", - додав Кузін.

Нагадаємо, раніше голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що в області на території Дубенського району зафіксували новий підвид штаму коронавірусу "Омікрон" – "Арктур".

Згодом в області у 20-річної особи зафіксували випадок нового субваріанту коронавірусу варіанту "Омікрон" під назвою "Пірола".

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