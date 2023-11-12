Якому знаку зодіаку пощастить 13 листопада

Везіння потрібне завжди і всім, але в наш – непростий – час без нього особливо важко обійтися, тому так важливо знати, що зірки – та й сама доля – перебувають на твоєму боці.

Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні – 13 листопада?

День, енергетика якого – слабка і непостійна, що безпосередньо позначається на житті й діяльності людей. Небажано розпочинати реалізацію нових проєктів – на них сьогодні просто не вистачить сил, зате можна і потрібно аналізувати вчинки – як особистої, так і професійної властивості, робити висновки з помилок і враховувати їх, складаючи плани на майбутнє. Визначаючи свої професійні та особисті цілі, важливо вирішити, що людині дійсно потрібно, а без чого можна цілком обійтися: не варто витрачати час і сили на те, що нав'язане рекламою або іншими людьми.

Близнята

Нинішній день – найсприятливіший у всьому місячному циклі для того, щоб розпочати життя з чистого аркуша. Можна обнулити все, що так чи інакше заважає існувати повноцінно і приємно: забути про події, які негативно впливають на сприйняття навколишньої дійсності, відмовитися від спілкування з токсичними людьми, змінити роботу, яка не приносить морального задоволення, можливо, навіть змінити місце проживання, якщо з якоїсь причини нинішнє не влаштовує.

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