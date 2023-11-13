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Оля Полякова розкритикувала відомих блогерів та розкрила про них правду

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Оля Полякова розкритикувала відомих блогерів та розкрила про них правду

Оля Полякова / Фото: скриншот з відео

Виконавиця зазначила, що вони брешуть у своїх соцмережах.

Українська співачка Оля Полякова неочікувано розкритикувала українських блогерів.

У новому випуску "Дорослих дівчат" артистка зазначила, що в соцмережах показують несправжню картинку. Блогери публікують знімки з купою фотошопу, а також хизуються нереальним життям. До прикладу, Полякова згадала про одного відомого в Мережі чоловіка, який хизувався новим Porsche та заявляв, що й дружині своїй купив. Однак співачка говорить, що це все брехня. Конкретних імен Оля не стала називати.

Оля Полякова / © скриншот з відео
Оля Полякова / Фото: скриншот з відео

"Instagram і соцмережі – це взагалі в основному брехня. Починаючи з нереальних фото і фотошопу та закінчуючи нереальним життям. Ось хтось мені розповідав: "А ти знаєш, цей блогер купив Porsche, ще щось, дружині купив, вони заробляють величезні гроші". Не заробляють українські блогери величезні гроші", - висловилася співачка.

Артистка наголосила, що не варто брати приклад з якогось блогера або ж взагалі порівнювати себе з ними. Річ у тім, що за гарною картинкою може бути багато що приховано – нездорові стосунки, неідеальні фігури, негаразди в сім'ї.

Оля Полякова / © скриншот з відео
Оля Полякова / Фото: скриншот з відео

"Соцмережі – це великий фейк. Я до чого це говорю? Бо дуже багато людей, подивившись на ці картинки, порівнюють своє життя і хочуть, як там. Але там взагалі завжди брехня. Можуть бути приховані нездорові стосунки, не те життя, яке вони хочуть показати, не ті фігури, не та зовнішність, не такі прекрасні, виховані і розумні діточки", - додала артистка.

Нагадаємо, днями Оля Полякова визвірилася на Володимира Остапчука. Співачка назвала шоумена "брехлом" і пояснила чому.

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Дата публікації
Перегляди
444
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