Особисте життя Наталії Могилевської: скандальний розрив з Ягольником та роман із загадковим бізнесменом

Виконавиця раніше активно ділилася подробицями свого особистого життя, а нині тримає його в таємниці.

Українська співачка Наталія Могилевська мала доволі насичене особисте життя, однак з чоловіками в неї не складалися стосунки.

Зокрема, з першим чоловіком артистка перебувала менше, ніж рік у шлюбі, а з другим прожила п'ять років разом, але так і не зіграла весілля.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, з ким зустрічалася Наталія Могилевська, чому її шлюби не закінчилися гепі-ендом та який чоловік підкорив серце виконавиці.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Стосунки з продюсером, які замість весілля закінчилися скандалом

На початку своєї музичної кар'єри Наталія Могилевська мала роман з її продюсером Олександром Ягольником, з яким працювала від 1996 до 1998 року. Спочатку між ними були робочі стосунки, а потім вони переросли в романтичні. Хоча Ягольник зізнався, що закохався у співачку з першого ж погляду. Пара жила разом, активно розвивала творчість Могилевської та будувала спільні плани на майбутнє.

Наталія Могилевська та Олександр Ягольник

"Я віддавав все, от все, що в мене було. Якби треба було життя віддати, я б віддав життя, не задумуючись, настільки я кохав. У нас було усе, що можна згадувати зі словом "Вау", - згадував про їхні стосунки продюсер у програмі "ЖВЛ".

Олександр Ягольник навіть наважився освідчитися Наталії Могилевській - купив обручку, але виконавиця її так і не одягла. За словами продюсера, він завів з артисткою розмову про гроші, а відповідь коханої його неабияк здивувала. Після відповіді Могилевської, Ягольнику здалося, що він взагалі не знав її раніше. Тож освідчуватися продюсер не став, а саму обручку жбурнув до озера.

Наталія Могилевська та Олександр Ягольник

"Коли Наталія сказала: "Ти ж мене любив і пісні писав, тому що ти мене любив". Я сказав: "Так". "Ну, а що ж ти запитуєш про гроші?!". Я пішов від неї і викинув цю каблучку дорогою додому в озеро. Я зрозумів, що, напевне, я ніколи не знав цю людину", - пригадував Ягольник.

Перший шлюб, який протримався менше, ніж рік

Першим офіційним чоловіком Наталії Могилевської став бізнесмен Дмитро Чалий. Їхні стосунки були бурхливими та сповненими пристрасті. Коли Дмитро покликав виконавицю заміж, вона залюбки погодилася.

Наталія Могилевська та Дмитро Чалий / Фото: viva.ua

Весілля пара зіграла 14 серпня 2004 року, а урочиста церемонія минула в малому залі Маріїнського палацу. Вже наступного дня закохані вирушили до Парижа, аби провести там медовий місяць. Після повернення до Києва подружжя жило в будинку співачки.

Здавалося, Могилевська віднайшла своє щастя та навіть мріяла народити чоловікові дитину. Однак їхній шлюб протримався менше, ніж рік. За тиждень до першої річниці пара роз'їхалася та почала жити окремо одне від одного.

Наталія Могилевська та Дмитро Чалий / Фото: viva.ua

Розлучення Наталія та Дмитро приховували, а також не говорили, що стало причиною такого рішення. Однак згодом Могилевська зізналась, що вона кар'єристка і багато часу приділяла роботі, а от Чалий хотів, аби поруч з ним була сімейна жінка.

Цивільний шлюб з бізнесменом, заради якого Могилевська наважилася на кардинальні зміни

Після розлучення з першим чоловіком Наталія Могилевська вже через рік закрутила роман із бізнесменом Єгором Долініним. Закохані разом відвідували світські заходи, залюбки давали інтерв'ю про своє особисте життя та будували плани на майбутнє.

Наталія Могилевська та Єгор Долінін

Наталія та Єгор жили разом, артистка знайшла спільну мову з трьома доньками бізнесмена від попереднього шлюбу. Виконавиця навіть наважалася на кардинальні зміни заради коханого. Артистка стала приділяти менше уваги кар'єрі, аби в неї було більше часу для чоловіка. Парі пророкували швидке весілля та народження спільних дітей.

Наталія Могилевська та Єгор Долінін

Однак після п'яти років стосунків Наталія та Єгор приголомшили зізнанням, що більше не перебувають у стосунках. Що стало причиною розриву – колишні закохані не коментували. Долінін після розриву з Могилевською одружився. Сама ж артистка не тримає на колишнього зла та тепло згадує стосунки з бізнесменом.

Наталія Могилевська та Єгор Долінін / Фото: Viva

"Якщо чесно, я вважаю, що у мене було не два шлюби, а лише один - справжній. Це стосунки з Єгором Долініним. Протягом п'яти років я виконувала обов'язки господині дому та жінки, яка повинна піклуватися про свого коханого чоловіка і його дітей", - говорила співачка в інтерв'ю "Viva!".

Наталія Могилевська та Єгор Долінін / Фото: Viva

Із ким Наталія Могилевська зараз перебуває у стосунках

Нині серце співачки зайняте. Виконавиця перебуває у стосунках із чоловіком, на ім'я Валентин. Коханого знаменитість ретельно приховує від публіки. Як говорила виконавиця, зараз не час для таких зізнань. Розсекретити свого чоловіка артистка планує після закінчення повномасштабної війни.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наразі відомо, що пара знайома понад 20 років. Чоловікові вдалося підкорити серце Могилевської лише після початку повномасштабної війни. Він допомагав артистці евакуйовувати сестру, а також підтримує її під час концертів у прифронтових містах. Також відомо, що пара живе разом.

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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