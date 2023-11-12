Як РФ посилює контроль над ПВК "Вагнер": британська розвідка дізналася

Очільником угруповання ПВК "Вагнера" під Росгвардією, ймовірно, є син Пригожина.

Великі підрозділи ПВК "Вагнера", ймовірно, були асимільовані в командну структуру Росгвардії та відновили активне вербування.

Про це йдеться в звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Зазначається, що станом на кінець жовтня 2023 року великі підрозділи ПВК "Вагнера" перерозподілились у командну структуру Росгвардії і відновили активне вербування.

"Цей підрозділ "Вагнера" у складі Росгвардії, ймовірно, очолює Павел Пригожин, син покійного власника "Вагнера" Євгенія Пригожина", – йдеться в огляді.

За даними британської розвідки, інші групи бойовиків "Вагнера" приєдналися до іншої російської ПВК "Редут", яка, згідно з розслідуванням Радіо Вільна Європа, наразі налічує 7000 бійців.

Крім того, 1 листопада глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що медики з ПВК "Вагнер" приєдналися до чеченського спецпідрозділу "Ахмат". Раніше, 25 жовтня, Кадиров заявив, що 170 колишніх бойовиків "Вагнера" вже перейшли до "Ахмата".

"Наразі Росія здійснює більш прямий контроль над діяльністю ПВК "Вагнера" та колишнім персоналом після заколоту в липні 2023 року та подальшої смерті керівництва "Вагнера" в серпні 2023 року", - зазначають розвідники.

Нагадаємо:

Представник ГУР МО України Андрій Юсов зазначив, що всі умовні "ЧВК" є невіддільними складовими російських спецслужб або загалом військових структур. Росія використовує найманців ПВК "Редут" для активізації штурмових дій в Україні. Однак це не такий масштабний проєкт, як колишня ПВК "Вагнер".

У ГУР пояснили, що це певною мірою гібридний інструмент, який дозволяє уникати відвертої статистики щодо втрат, зокрема, дозволяє продовжувати набір, рекрутинг та мобілізаційні заходи.

"Знову ж таки, не обурюючи зайвий раз громадські настрої, чого боїться влада. Це дозволяє, в тому числі кремлівським ватажкам, власне, вирішувати питання з потенційно небезпечними, ненадійними, незгодними елементами. Ну, врешті-решт, історія ПВК "Вагнера" ​​теж досить промовиста", - сказав Юсов.

Також у розвідці уточнили, що у складі нової ПВК перебувають найманці та злочинці. Однак це менш масштабний проєкт, ніж ПВК "Вагнера" ​​за часів Євгена Пригожина.

Літак Євгена Пригожина розбився у Тверській області Росії 23 серпня 2023 року. На місці падіння виявили вщент розбитий літак з бортовим номером бізнес-джета, в якому зазвичай літав власник ПВК "Вагнер".

На місці авіакатастрофи виявили 10 тіл. Пізніше російська влада запевнила, що всіх ідентифіковано. Зокрема серед загиблих – Пригожин, а також командир ПВК "Вагнер" Дмитро Уткін та інші керівники "вагнерівців".

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