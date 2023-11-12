Лев-втікач блукав вулицями міста – відео

Лев втік із цирку і гуляв містом.
В італійському місті Ладісполі лев втік із цирку і блукав вулицями.
Про це пише Bild.
Поки тварину намагалися зловити мешканці міста залишалися у своїх будинках і квартирах з міркувань безпеки.
Пізніше тварину тимчасово приспали і повернули до цирку.
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