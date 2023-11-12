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Лев-втікач блукав вулицями міста – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
304
Час на прочитання
1 хв
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Лев-втікач блукав вулицями міста – відео

Лев на вулицях італійського міста / Фото: скриншот

Лев втік із цирку і гуляв містом.

В італійському місті Ладісполі лев втік із цирку і блукав вулицями. 

Про це пише Bild.

Поки тварину намагалися зловити мешканці міста залишалися у своїх будинках і квартирах з міркувань безпеки. 

Пізніше тварину тимчасово приспали і повернули до цирку.

Нагадаємо, під час ракетного обстрілу Київщини сильно постраждала Тигрюля (відео).

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Дата публікації
Перегляди
304
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