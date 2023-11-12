Лев-беглец бродил по улицам города – видео

Лев убежал из цирка и гулял по городу.

В итальянском городе Ладисполе лев сбежал из цирка и бродил по улицам.

Об этом пишет Bild.

Пока животное пытались поймать жители города, оставались в своих домах и квартирах из соображений безопасности.

Позже животное временно усыпили и вернули в цирк.

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