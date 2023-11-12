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Лев-беглец бродил по улицам города – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
285
Время на прочтение
1 мин
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Лев-беглец бродил по улицам города – видео

Лев на улицах итальянского города/Фото: скриншот

Лев убежал из цирка и гулял по городу.

В итальянском городе Ладисполе лев сбежал из цирка и бродил по улицам.

Об этом пишет Bild.

Пока животное пытались поймать жители города, оставались в своих домах и квартирах из соображений безопасности.

Позже животное временно усыпили и вернули в цирк.

Напомним, во время ракетных обстрелов Киевщины сильно пострадала Тигрюля (видео).

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Лев сбежал из цирка и бродил по городу

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Дата публикации
Просмотры
285
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