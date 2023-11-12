Лев-беглец бродил по улицам города – видео

Лев убежал из цирка и гулял по городу.
В итальянском городе Ладисполе лев сбежал из цирка и бродил по улицам.
Об этом пишет Bild.
Пока животное пытались поймать жители города, оставались в своих домах и квартирах из соображений безопасности.
Позже животное временно усыпили и вернули в цирк.
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