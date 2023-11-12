Как РФ усиливает контроль над ЧВК "Вагнер": британская разведка узнала

Крупные подразделения ЧВК "Вагнера", вероятно, были ассимилированы в командную структуру Росгвардии и возобновили активную вербовку.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что по состоянию на конец октября 2023 года крупные подразделения ЧВК "Вагнера" ​​перераспределились в командную структуру Росгвардии и возобновили активную вербовку.

"Это подразделение "Вагнера" ​​в составе Росгвардии, вероятно, возглавляет Павел Пригожин, сын покойного владельца "Вагнера" ​​Евгения Пригожина", – говорится в обзоре.

По данным британской разведки, другие группы боевиков "Вагнера" ​​присоединились к другой российской ПИК "Редут", которая, согласно расследованию Радио Свободная Европа, в настоящее время насчитывает 7000 бойцов.

Кроме того, 1 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что медики из ЧВК "Вагнер" присоединились к чеченскому спецподразделению "Ахмат". Ранее, 25 октября, Кадыров заявил, что 170 бывших боевиков "Вагнера" ​​уже перешли в "Ахмат".

"В настоящее время Россия осуществляет более прямой контроль над деятельностью ЧВК "Вагнера" и бывшим персоналом после мятежа в июле 2023 года и последующей смерти руководства "Вагнера" в августе 2023 года", — отмечают разведчики.

Напомним:

Представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов отметил, что все условные "ЧВК" являются неотделимыми составляющими российских спецслужб или в целом военных структур. Россия использует наемников ЧВК "Редут" для активизации штурмовых действий в Украине. Однако это не столь масштабный проект, как бывшая ЧВК "Вагнер".

В ГУР объяснили, что это в определенной степени гибридный инструмент, позволяющий избегать откровенной статистики по потерям, в частности, позволяет продолжать набор, рекрутинг и мобилизационные мероприятия.

"Опять же, не возмущая лишний раз общественные настроения, чего боятся власти. Это позволяет, в том числе кремлевским вожакам, собственно, решать вопросы с потенциально опасными, ненадежными, несогласными элементами. Ну, в конце концов, история ЧВК "Вагнера" тоже довольно красноречивая", — сказал Юсов.

Также в разведке уточнили, что в составе нового НДС находятся наемники и преступники. Однако это менее масштабный проект, чем ЧВК "Вагнера" ​​во времена Евгения Пригожина.

Самолет Евгения Пригожина разбился в Тверской области России 23 августа 2023 года. На месте падения обнаружили разбитый самолет с бортовым номером бизнес-джета, в котором обычно летал владелец ЧВК "Вагнер".

На месте авиакатастрофы обнаружили 10 тел. Позже российские власти заверили, что все идентифицированы. В частности, среди погибших — Пригожин, а также командир ЧВК "Вагнер" Дмитрий Уткин и другие руководители "вагнеровцев".

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