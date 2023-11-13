Оля Полякова раскритиковала известных блогеров и раскрыла о них правду

Украинская певица Оля Полякова неожиданно раскритиковала украинских блогеров.

В новом выпуске "Дорослих дівчат" артистка отметила, что в соцсетях показывают ложную картинку. Блогеры публикуют снимки с кучей фотошопа, а также хвастаются нереальной жизнью. К примеру, Полякова вспомнила об одном известном в Сети мужчине, который хвастался новым Porsche и заявлял, что и жене своей купил. Однако певица говорит, что это ложь. Конкретных имен Оля не стала называть.

Оля Полякова / Фото: скриншот с видео

"Instagram и соцсети – это вообще в основном ложь. Начиная с нереальных фото и фотошопа и заканчивая нереальной жизнью. Вот кто-то мне рассказывал: "А ты знаешь, этот блогер купил Porsche, еще что-то, жене купил, они зарабатывают огромные деньги". Не зарабатывают украинские блогеры огромные деньги", — выразилась певица.

Артистка подчеркнула, что не стоит брать пример с какого-нибудь блогера или вообще сравнивать себя с ними. Дело в том, что за хорошей картинкой может быть много чего скрыто – нездоровые отношения, неидеальные фигуры, проблемы в семье.

Оля Полякова / Фото: скриншот с видео

"Соцсети – это большой фейк. Я к чему это говорю? Потому что очень много людей, посмотрев на эти картинки, сравнивают свою жизнь и хотят, как там. Но там вообще всегда ложь. Могут быть скрытые нездоровые отношения, не та жизнь, которую они хотят показать, не те фигуры, не та внешность, не такие прекрасные, воспитанные и умные детишки", — добавила артистка.

Напомним, на днях Оля Полякова вызверилась на Владимира Остапчука. Певица назвала шоумена "лжецом" и объяснила почему.

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