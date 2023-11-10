Оля Полякова вызверилась на Владимира Остапчука: "Брехло брехляче"

Украинская певица Оля Полякова и ведущая Маша Ефросинина выпустили новую серию своего проекта "Дорослі дівчата".

Свежий выпуск посвящен теме лжи. В нем Ефросинина вспомнила, что за всю историю ее проекта "Экзамен" только однажды интервьюер сказал ей неправду. Маша начала рассказывать историю блогерши Саши Бо, которая сначала на интервью делилась, которая счастлива в отношениях с Игорем Пустовитом. А потом, во втором интервью шокировала, что была жертвой домашнего насилия.

Здесь Оля Полякова перебила подругу и напомнила, как однажды ей наговорил неправду шоумен Владимир Остапчук. "А Остапчук?! Брехло брехляче", – эмоционально сказала Полякова.

Тогда Ефросинина прокомментировала и интервью с ведущим:

"Я рассказываю об истории, когда мы с одной героиней записали два интервью. Остапчук, этот человек пришел и полностью обо всем наврал. Он рассказал о своей счастливой прекрасной жизни с женой и детьми. Врал, потому что он полгода уже как жил с другой женщиной. Ему с этим жить и его совести тоже", – сказала Ефросинина.

Маша Ефросинина, Владимир Остапчук, интервью 2019 года

Ведущая говорит об интервью Владимира Остапчука, которое он ей дал четыре года назад. Тогда шоумен был официально женат на Елене Войченко, от которой имеет двоих детей. Но впоследствии выяснилось, что супруги развелись, а уже через несколько месяцев стало известно, что Остапчук находится в отношениях с нотариусом Кристиной Горняк. С ней, кстати, Владимир тоже уже расстался. Сейчас же ведущий в третий раз женился, его избранницей стала 23-летняя журналистка Екатерина Полтавская.

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