Путин снова намеренно спутал имя Токаева: зачем это диктатору

Путин постоянно путает имя и отчество президента Казахстана Токаева. Вероятно, он может это делать специально.

Российский диктатор Владимир Путин, находясь 9 ноября с визитом в Казахстане, снова не смог правильно произнести имя и отчество президента страны Касим-Жомарта Токаева.

В комментарии "24 канала" юрист оппозиционной партии El Tiregi Казахстана Нурсултан Ермаханов предположил, почему Путин постоянно путает имя Токаева.

"Мне кажется, что он делает это намеренно. Ведь, например, во время поездки Токаева в Москву 9 мая Путин четко произносил фамилию, имя и отчество, а здесь он хочет показать пренебрежительное отношение к президенту Казахстана. Ошибку он сделал намеренно", – считает Нурсултан Ермаханов.

Ситуация в Казахстане

По словам оппозиционера, многие казахстанцы не соглашаются с политикой Токаева. По мнению юриста, президент Казахстана пытается полностью ввести автократию.

"Если в ближайшее время власти не изменят ситуацию, то январские события (2022 года. – Ред.) будут повторяться и тогда Путин не сможет помочь Токаеву. Ситуация для действующей власти будет более негативной", – предположил Ермаханов.

Напомним, что Путину регулярно не удается произнести имя и отчество президента Казахстана. В прошлый раз диктатор перепутал имя Токаева 13 октября на саммите совета глав СНГ в Кыргызстане.

19 августа 2022 года в Сочи диктатор обратился к Токаеву со словами "Касимжан Кемелевич".

В январе 2022 года Путин называл Токаева "Кемелем Жанаевичем". Несколькими днями ранее Путин назвал президента Казахстана "Кемель Жомартович Токаев".

Заметим, что отчество Токаева – Кемелевич.

Читайте также: