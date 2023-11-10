Путін знову навмисно сплутав ім'я Токаєва: навіщо це диктатору

Путін постійно плутає ім’я та по батькові президента Казахстану Токаєва. Ймовірно, він може це робити спеціально.

Російський диктатор Володимир Путін, перебуваючи 9 листопада з візитом у Казахстані, знову не зміг правильно вимовити ім’я та по батькові президента країни Касим-Жомарта Токаєва.

У коментарі "24 каналу" юрист опозиційної партії El Tiregi Казахстана Нурсултан Єрмаханов припустив, чому Путін постійно плутає ім'я Токаєва.

"Мені здається, що він робить це навмисно. Адже, наприклад, під час поїздки Токаєва до Москви 9 травня Путін чітко вимовляв прізвище, ім'я та по батькові, а тут він хоче показати зневажливе ставлення до президента Казахстану. Помилку він зробив навмисно", – вважає Нурсултан Єрмаханов.

Ситуація в Казахстані

За словами опозиціонера, чимало казахстанців не погоджуються з політикою Токаєва. На думку юриста, президент Казахстану намагається повністю ввести автократію.

"Якщо найближчим часом влада не змінить ситуацію, то січневі події (2022 року. – Ред.) повторюватимуться і тоді Путін не зможе допомогти Токаєву. Ситуація для чинної влади буде більш негативною", – припустив Єрмаханов.

Нагадаємо, що Путіну регулярно не вдається вимовити ім'я та по батькові президента Казахстану. Минулого разу диктатор переплутав ім'я Токаєва 13 жовтня на саміті ради глав СНД у Киргизстані.

19 серпня 2022 року у Сочі диктатор звернувся до Токаєва зі словами "Касимжан Кемельович".

У січні 2022 року Путін називав Токаєва "Кемелем Жанаєвичем". За декілька днів до цього Путін назвав президента Казахстану "Кемель Жомартович Токаєв".

Зауважимо, що по батькові Токаєва – Кемелевич.

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