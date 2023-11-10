Оля Полякова визвірилася на Володимира Остапчука: "Брехло брехляче"

Українська співачка Оля Полякова та ведуча Маша Єфросиніна випустили нову серію свого проєкту "Дорослі дівчата".

Свіжий випуск присвячений темі брехні. У ньому Єфросиніна пригадала, що за всю історію її проєкту "Екзамен" лише одного разу інтерв'юер сказав їй неправду. Маша почала розповідати історію блогерки Саші Бо, яка спочатку на інтерв'ю ділилася, яка щаслива у стосунках з Ігорем Пустовітом. А потім, у другому інтрев'ю шокувала, що була жертвою домашнього насильства.

Тут Оля Полякова перебила подругу і нагадала, як одного разу їй наговорив неправду шоумен Володимир Остапчук. "А Остапчук?! Брехло брехляче", - емоційно сказала Полякова.

Тоді Єфросиніна прокоментувала й інтерв'ю з ведучим:

"Я розповідаю про історію, коли ми з однією героїнею записали два інтерв'ю. Остапчук, це людина прийшла і повністю про все набрехала. Він розповів про своє щасливе прекрасне життя з жінкою і дітьми. Набрехав, бо він півроку вже як живе з іншою жінкою. Йому з цим жити і його совісті теж", - сказала Єфросиніна.

Маша Єфросиніна, Володимир Остапчук, інтерв'ю 2019 року

Ведуча говорить про інтерв'ю Володимира Остапчука, яке він їй дав чотири роки тому. Тоді шоумен був офіційно одружений з Оленою Войченко, від якої має двох дітей. Та згодом з'ясувалося, що подружжя розлучилося, а вже за декілька місяців стало відомо, що Остапчук перебуває у стосунках з нотаріусинею Христиною Горняк. З нею, до речі, Володимир теж вже розлучився. Наразі ж ведучий втретє одружений з 23-річною журналісткою Катериною Полтавською.

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