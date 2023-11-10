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Суд подовжив утримання під вартою нардепа Шуфрича

Автор
Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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Суд подовжив утримання під вартою нардепа Шуфрича

Нестор Шуфрич у Печерському суді Києва / Фото: скриншот з відео

Народний депутат перебуватиме у слідчому ізоляторі до 15 грудня.

Печерський суд Києва подовжив запобіжний захід нардепу Нестору Шуфричу, якого підозрюють у державній зраді. 

Шуфрича утримуватимуть під вартою ще 30 днів – до 15 грудня, без можливості внесення застави.

Про це повідомляє кореспондентка ТСН Вікторія Ковцун із зали суду.

Адвокати мають намір подавати апеляцію.

Нагадаємо, 15 вересня народний депутат від забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя" Нестор Шуфрич отримав підозру в державній зраді. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Печерський районний суд Києва обрав для нього запобіжний захід - два місяці утримання в СІЗО без можливості внесення грошової застави.

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Дата публікації
Перегляди
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