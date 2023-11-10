Суд продлил содержание под стражей нардепа Шуфрича

Народный депутат будет находиться в следственном изоляторе до 15 декабря.
Печерский суд Киева продлил меру пресечения нардепу Нестору Шуфричу, которого подозревают в государственной измене.
Шуфрича будут содержать под стражей еще 30 дней – до 15 декабря без возможности внесения залога.
Об этом сообщает корреспондент ТСН Виктория Ковцун из зала суда.
Адвокаты намерены подавать апелляцию.
Напомним, 15 сентября народный депутат от запрещенной в Украине партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Нестор Шуфрич получил подозрение в государственной измене. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Печерский районный суд Киева избрал для него меру пресечения — два месяца содержания в СИЗО без возможности внесения денежного залога.
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