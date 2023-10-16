Медики попередили про небезпечні вірусні хвороби в Україні: як вберегтися

В Україні розпочався новий епідемічний сезон. Наразі фахівці не роблять прогнозів щодо того, яким він буде, проте вважають, що циркулюватиме одразу кілька штамів грипу.

Про це йдеться у сюжеті кореспондентки ТСН Інни Лебеденко.

В Україні минулого тижня через коронавірус померло 18 людей

В Україні лише минулого тижня вже зафіксували 119 тисяч випадків гострих респіраторних вірусних інфекцій. І з-поміж них 5 тисяч - це COVID-19. Перші пацієнти з таким діагнозом у цій столичній лікарні почали з'являтися ще в середині вересня.

"Як правило, це не вкрай важкі випадки. У більшості це люди у віці, молодих мало. Є поодинокі випадки і важкого перебігу, але, як правило, це перебіг важкий за рахунок супутньої патології чи гостре порушення мозкового кровообігу, чи якісь інші захворювання", - каже завідувачка інфекційного відділення четвертої лікарні Києва Наталія Ролець.

До України повертається коронавірус. / Фото: Associated Press

Украй мало нині й кисневозалежних. Але водночас зі зростанням кількості хворих - збільшилася й кількість летальних випадків. Минулого тижня внаслідок коронавірусу померло 18 українців. Здебільшого це - люди старшого віку, які мали супутні хронічні захворювання. І саме серед них - найменший відсоток вакцинованих.

"Ситуація з охопленням цієї групи, і саме в сільській місцевості, бажає кращого. Тобто там набагато менше, ніж 40%. порівнюючи, наприклад, статистику, яку ми маємо з країн Євроспільноти. Данія, Португалія, Іспанія, для прикладу - там понад 95% мають первинну вакцинацію з першим бустером і вже отримали свій другий бустер - десь під 70%", - каже голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики Федір Лапій.

Федір Лапій

За останніми рекомендаціями лікарів, повний курс щеплення складається з двох доз вакцини, або однієї, якщо це Джонсон, і першого бустера. Людям старшим за 60 років, із хронічними захворюваннями та вагітним - рекомендують уколоти додатковий бустер.

Скільки в Україні вакцинованих

Але ситуація з вакцинацією така. Одну дозу вакцини в Україні отримали 16 із половиною мільйонів людей. Майже 900 тисяч не дійшли до пунктів вакцинації по другу. Понад 12 мільйонів не вкололи першу бустерну. Тобто повний курс вакцинації мають трохи більше 3 мільйонів українців.

"Я в числі останніх. Хоч і два тижні тому несподівано для самої себе отримала позитивний тест на COVID. Робити його я прийшла без жодного симптому, але як контактна особа. Бути вакцинованим - не дорівнює бути абсолютно захищеним. Але от такий безсимптомний перебіг, як у мене, чи геть легкий - гарантує. І це вже науково доведено", - каже кореспондентка ТСН Інна Лебеденко.

Тим, хто пропустив щеплення - рекомендують це надолужити. Вакцина проти коронавірусу в наявності є. І її достатньо. У пунктах щеплення вже відзначають збільшення кількості охочих.

Яка ситуація із грипом в Україні

З'являється в аптеках уже й вакцина проти грипу - корейського та французького виробників. Нині, наголошують лікарі, найкращий час для імунізації. Бо епідсезон тільки почався. А грип уже почав циркулювати Україною. Перші випадки зареєстрували на Івано-Франківщині. Коли ж буде пік - у Центрі громадського здоров'я з упевненістю сказати не готові.

"Зазвичай віруси грипу викликають такий значний ріст захворюваності після Нового року. це от та друга хвиля захворюваності. Є одна восени і є одна взимку. Але знову ж таки - це було до пандемії. Тобто ця тенденція зберігалася з року в рік до пандемії", - каже завідувачка відділу організації епіднагляду Центру громадського здоров'я Оксана Кошалко.

Але найпевніше, кажуть, усе відбуватиметься циклічно. Десять тижнів підйом - спад - і далі знову підйом. А оскільки грип і коронавірус поширюються в однакових умовах, то й циркулюватимуть знову одночасно.

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Нагадаємо, медики попередили про спалах "верблюжого грипу".

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