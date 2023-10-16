"У Росії йому точно буде безпечніше": батько футболіста "Шахтаря" прокоментував втечу сина до РФ

Батько футболіста юнацької команди донецького "Шахтаря" Олександра Роспутька, який утік до Росії після матчу Юнацької ліги УЄФА проти бельгійського "Антверпена", висловився про вчинок свого сина.

В інтерв'ю пропагандистам країни-терористки Юрій Роспутько розповів подробиці втечі. Він заявив, що в РФ його синові буде безпечніше, а також повідомив про наміри 19-річного гравця отримати російське громадянство.

"Поки що я не можу повідомити причину, чому Сашко втік з "Шахтаря". Я можу сказати, що в Росії йому точно буде безпечніше. Інформація про прохання політичного притулку неправда. Мій син його не просив. Він просто подасть документи на російський паспорт, як це зробив би на своїй батьківщині в Донецьку.

Зараз Сашка в жодній команді чекати не варто. Він дуже втомився від усього. Він розслабляється і відпочиває поки що, а там подивимося", – сказав батько Олександра.

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" відреагував на скандальне зникнення свого футболіста. У донецькому клубі заявили, що не знають нинішнє місцеперебування Роспутька.

Зазначимо, що цього сезону Олександр зіграв вісім матчів за команду "гірників" U-19 у чемпіонаті України, а також виходив на поле у виїзному поєдинку Юнацької ліги УЄФА проти "Антверпена", після якого раптово зник у невідомому напрямку.

Роспутько – уродженець Горлівки (Донецька область). Олександр є вихованцем академії "Шахтаря". Його угода з "гірниками" була розрахована до літа 2024 року. За день до матчу в Бельгії футболіст-утікач домовився з "помаранчево-чорними" про новий 5-річний контракт.

Також в активі Роспутька чотири матчі за збірну України U-19.

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