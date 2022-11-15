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Регіони України отримали понад 190 тис. доз вакцин проти грипу: хто може щепитися безкоштовно

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Регіони України отримали понад 190 тис. доз вакцин проти грипу: хто може щепитися безкоштовно

Фото: Associated Press

На комерційний ринок надійде майже 150 тис. доз препарату.

До українських областей доставили 193 тис. доз вакцин проти грипу. Препарат надійшов до України як гуманітарна допомога.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Зазначається, що препарат відправляли до регіонів з урахуванням потреб. Зокрема, Одещина отримає понад 14 тис. доз, Київщина – понад 10 тис., Закарпатська та Дніпропетровська області – близько 9 тис, а Полтавщина і Львівщина – близько 7 тис.

Вакцинація буде безкоштовна для людей з групи ризику. Йдеться про медиків, вагітних жінок та людей похилого віку із хронічними захворюваннями. Крім того, 56 тис. доз вже розподілили для військових.

На комерційний ринок цьогоріч надійде майже 150 тис. вакцин проти грипу. Частина вже є в українських аптеках. 

"І хоча оптимальний час введення вакцини від грипу – це вересень-жовтень, проте щеплення рекомендують робити протягом усього епідсезону. Імунітет до грипу формується через 7-14 днів", - наголошують у МОЗ.

Нагадаємо, Україна отримала 500 тисяч доз COVID-вакцини. Партія надійшла до України в межах гуманітарної допомоги. Ці щеплення Україна отримала через програму COVAX. Тому дефіциту немає, запевняють в МОЗ.

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Дата публікації
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