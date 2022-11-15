"Мешканці великих окупованих міст вже чують бої": Гайдай розповів про лінію фронту на Луганщині

На території Луганської області ведуться важкі бої. Російські окупанти перекидають велику кількість мобілізованих на лінію фронту до регіону.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Доволі запеклі і важкі бої відбуваються зараз на Луганщині. Але в місцевих пабліках ми читаємо про те, що місцеві жителі чують вже достатньо голосно бої біля великих міст – і в Рубіжному, і в Кремінній. Це говорить про те, що лінія фронту потрохи наближається до наших великих міст", - зазначив він.

Гайдай також розповів, що ворогу вдалося трохи підготуватись, вони зробили оборонні споруди, позаривались. Окупанти встигли підтягнути резерви і ув'язнених, яких набирав Євген Пригожин, і частково мобілізованих.

"Хоча вони не досвідчені, але їх достатньо багато, вони несуть смертельну небезпеку. Їхня кількість не дає можливості десь швидко просуватись. Також сповільнює просування ЗСУ те, що всі території заміновані", - розповів він.

За словами очільника ОВА, росіяни будуть ще протягом якогось часу перекидати на Луганщину мобілізованих окупантів через великі втрати.

"Ми бачимо одну і ту ж ситуацію: їх підвозять величезну кількість, годинами йдуть артилерійські обстріли. Потім намагаються вперед кидати десь 20-30 – до взводу солдат. Вони гинуть, знову годинами обстріли, і знову кидають підрозділи вперед... Вони йдуть по власних трупах. Вони не забирають загиблих, іноді навіть поранених залишають так само. Там просто неймовірна кількість новомобілізованих росіян", - резюмував він.

Ситуація на Луганщині

Станом на 14 листопада у Луганській області ЗСУ вже звільнили від російських окупантів 12 населених пунктів.

За даними Генштабу, на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках росіяни ведуть наступальні дії. Водночас продовжують обладнувати оборонні рубежі на лівому березі Дніпра та намагаються утримати тимчасово захоплені території.

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