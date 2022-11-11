Як поєднати щеплення підлітків проти коронавірусу з іншими вакцинаціями

Поєднувати щеплення від коронавірусу з іншими вакцинаціями підлітків можна, але слід дотримуватися 14-денного інтервалу між вакцинацію проти COVID-19 та щепленнями проти інших хвороб.

Є виключення: щеплення проти грипу, які можна робити одночасно в різні руки або з будь-яким часовим проміжком. Про це повідомляють фахівці МОЗ.

Чи можуть бути виключення

Якщо є необхідність у поєднанні щеплень, наприклад, у разі, якщо потрібно виїхати за кордон, то вакцинацію від інших інфекцій та щеплення від коронавірусу дозволено робити одночасно, згідно з наказом Міністерства охорони здоров’я № 1067 від 20 червня 2022 року.

Практика одночасного введення вакцин від кількох хвороб є безпечною та не перевантажує іммунітет. Якщо цього вимагають обставини, це дозволено як в Україні, так і у світі.

Також у будь-який час можна робити екстрену вакцинацію, незалежно від того, коли було щеплення від COVID-19.

"Пам’ятайте, що не треба відкладати вакцинацію за календарем щеплень через хвилю коронавірусу. У 14 років підлітки мають отримати чергову дозу вакцини від поліомієліту, а в 16 років – від дифтерії та правця. Якщо ваші діти пропустили ці щеплення, їх потрібно надолужити якомога швидше", - пишуть медики МОЗ.

Як зазначалося раніше, усі наявні в Україні вакцини спроможні надати захист від важкого перебігу зараження коронавірусом, зокрема й штамом "Омікрон".

Нагадаємо, у столиці виявляють нові випадки коронавірусу, наймолодшій інфікованій - 3 місяці, найстаршому хворому - 92 роки.

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