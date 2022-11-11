Как объединить прививки подростков против коронавируса с другими вакцинациями

Сочетать прививки от коронавируса с другими вакцинациями подростков можно, но следует соблюдать 14-дневный интервал между вакцинацией против COVID-19 и прививками против других болезней.

Есть исключение: прививки против гриппа, которые можно делать одновременно в разные руки или с любым временным промежутком. Об этом сообщают специалисты Минздрава.

Могут быть исключения

Если есть необходимость в сочетании прививок, например, в случае, если нужно выехать за границу, то вакцинацию от других инфекций и прививку от коронавируса разрешается одновременно, согласно приказу Министерства здравоохранения № 1067 от 20 июня 2022 года.

Практика одновременного введения вакцин от нескольких болезней безопасна и не перегружает иммунитет. Если этого требуют обстоятельства, это можно как в Украине, так и в мире.

Также в любое время можно делать экстренную вакцинацию, независимо от того, когда была прививка от COVID-19.

"Помните, что не нужно откладывать вакцинацию по календарю прививок из-за волны коронавируса. В 14 лет подростки должны получить очередную дозу вакцины от полиомиелита, а в 16 лет – от дифтерии и столбняка. Если ваши дети пропустили эти прививки, их нужно наверстать как можно скорее", — пишут медики Минздрава.

Как отмечалось ранее, все имеющиеся в Украине вакцины могут предоставить защиту от тяжелого течения заражения коронавирусом, в том числе и штаммом "Омикрон".

Напомним, в столице выявляют новые случаи коронавируса, самой молодой инфицированной — 3 месяца, самому старшему больному — 92 года.

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