У МОЗ уточнили, який саме новий вид COVID виявили на Рівненщині

Раніше в ОВА заявили про виявлення в регіоні варіанту "Арктур".
На Рівненщині у 20-річної особи зафіксували випадок нового субваріанту коронавірусу варіанту "Омікрон" під назвою "Пірола".
Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє "РБК-Україна".
Кузін розповів, що відповідно до роботи системи епідеміологічного нагляду, майже з кожної області МОЗ щотижня отримує певний набір зразків від пацієнтів, що захворіли на будь-які гострі респіраторні інфекції. Проводиться ідентифікація, який це конкретно штам.
Так, цього тижня була вперше на території України (у Рівненській області) була зафіксована поява штаму "Пірола".
"Але ми розуміємо, що "Пірола", "Еріс" та всі інші – це все відхилення від базової лінії "Омікрону". І всі ці штами мають певні спільні характеристики. Вони полягають у тому, що кожна нова мутація призводить того, що вірус ще швидше передається від людини до людини, йому ще більше вдається ховатись від імунної відповіді", – розповів головний санітарний лікар.
Він уточнив, що дедалі більше людей, які пройшли повний курс вакцинації, отримують ризик захворіти. Однак у таких осіб однаково зберігається захисна дія вакцини.
Нагадаємо, раніше голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що в області на території Дубенського району зафіксували новий підвид штаму коронавірусу "Омікрон" – "Арктур".
До слова, в середині жовтня у низці областей України було виявлено випадки нового підвиду штаму коронавірусу "Омікрон" ыз назвою "Еріс".
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Пірола" - новий штам коронавірусу! Що про нього відомо?
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