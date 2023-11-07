У МОЗ уточнили, який саме новий вид COVID виявили на Рівненщині

Раніше в ОВА заявили про виявлення в регіоні варіанту "Арктур".

На Рівненщині у 20-річної особи зафіксували випадок нового субваріанту коронавірусу варіанту "Омікрон" під назвою "Пірола".

Про це заявив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, повідомляє "РБК-Україна".

Кузін розповів, що відповідно до роботи системи епідеміологічного нагляду, майже з кожної області МОЗ щотижня отримує певний набір зразків від пацієнтів, що захворіли на будь-які гострі респіраторні інфекції. Проводиться ідентифікація, який це конкретно штам.

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Так, цього тижня була вперше на території України (у Рівненській області) була зафіксована поява штаму "Пірола".

"Але ми розуміємо, що "Пірола", "Еріс" та всі інші – це все відхилення від базової лінії "Омікрону". І всі ці штами мають певні спільні характеристики. Вони полягають у тому, що кожна нова мутація призводить того, що вірус ще швидше передається від людини до людини, йому ще більше вдається ховатись від імунної відповіді", – розповів головний санітарний лікар.

Він уточнив, що дедалі більше людей, які пройшли повний курс вакцинації, отримують ризик захворіти. Однак у таких осіб однаково зберігається захисна дія вакцини.

Нагадаємо, раніше голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що в області на території Дубенського району зафіксували новий підвид штаму коронавірусу "Омікрон" – "Арктур".

До слова, в середині жовтня у низці областей України було виявлено випадки нового підвиду штаму коронавірусу "Омікрон" ыз назвою "Еріс".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Пірола" - новий штам коронавірусу! Що про нього відомо?

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