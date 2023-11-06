Гепатит А: спалах зафіксовано лише на Вінниччині, в решті областей — поодинокі випадки

На Вінниччині зафіксували спалах вірусного гепатиту А, в решті областей — поодинокі випадки, які не мають спільного епідеміологічного зв’язку.

Про це заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

У період від 17 жовтня до 6 листопада на Вінниччині підтверджено 245 випадків гепатиту А, 182 людини потрапили до лікарень: 128 (серед яких 24 дитини) пройшли лікування і їх виписали, ще 54 пацієнти залишаються в медзакладах.

Єдиного джерела поширення захворювання досі не виявили. Усіх людей, що контактували з хворими — вакцинують.

"Кількість як госпіталізованих, так і нових випадків на Вінниччині зменшується, що говорить про ефективність протиепідемічних заходів та контроль над спалахом", — зазначив Кузін.

На Вінниччині проти вірусного гепатиту А вже вакциновано 597 людей, серед яких 549 медиків та 48 контактних людей (рідних та близьких пацієнтів з підтвердженим діагнозом).

Що відомо про спалах гепатиту А

24 жовтня у Вінниці зафіксували спалах вірусного гепатиту А в одному із районів міста. Там підтверджено 84 випадки хвороби. Відомо, що захворювання пов'язане з водним шляхом передачі.

25 жовтня міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій визнала спалах захворювання на вірусний гепатит А надзвичайною ситуацією. Очільник МОЗ повідомив, що до області доправили команду фахівців.

28 жовтня до Вінниччини прибула команда МОЗ на чолі з Ігорем Кузіним, щоб вивчити ситуацію на місці та вжити всіх необхідних заходів для встановлення джерела інфікування.

Наразі, окрім випадку на Тернопільщині, в Україні зафіксовано 120 осіб із підтвердженим діагнозом і 13 із підозрою на гепатит А.

Станом на 6 листопада випадки гепатиту А зафіксовано в таких областях:

Тернопільська (1 випадок)

Закарпатська (11 випадків)

Дніпропетровська (3 випадки)

Івано-Франківська (12 випадків)

Що таке гепатит А

Гепатит А — це гостре захворювання печінки, спричинене вірусом гепатиту А (ВГА). На відміну від інших видів гепатиту, таких як B або C, гепатит A не призводить до хронічного захворювання печінки. Однак він може спричинити виснажливі симптоми та гостру печінкову недостатність, яка може призвести до летального результату.

Симптоми вірусного гепатиту А

Гепатит А починається симптомами як у разі ГРВІ чи коронавірусу: гарячка, слабкість, втома, ломота в м'язах.

Згодом з'являються: діарея, блювання, потемніння сечі, кал білого кольору, пожовтіння шкіри та білків очей, біль у правому боку.

Щоб не заразитися гепатитом А потрібно:

ретельно та систематично мити руки з милом

ретельно мити овочі та фрукти, бажано в гарячій воді користуватися одноразовими паперовими серветками та рушниками для витирання рук

воду для пиття, наприклад, з колодязя, потрібно кип'ятити перед вживанням

Профілактика та лікування

Специфічного лікування гепатиту А не існує. У більшості випадків захворювання минає саме собою з часом, коли імунна система організму бореться з вірусом. У разі важких симптомів може знадобитися госпіталізація для контролю функції печінки та запобігання ускладненням.

Найкращим профілактичним захистом від гепатиту А є вакцинація. Вакцина проти гепатиту А безпечна й ефективна, зазвичай вводиться у двох дозах з інтервалом 6-18 місяців.

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