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На війні в Україні загинув грузинський доброволець

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Христина ГоловчакХристина Головчак
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На війні в Україні загинув грузинський доброволець

Доброволець з Грузії Іраклі Курцікідзе

Від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули понад 50 грузинських добровольців.

В боях за Україну загинув доброволець з Грузії Іраклі Курцікідзе.

Про це інформує грузинська служба "Радіо Свобода".

Стало відомо, що грузинський офіцер загинув два дні тому. Як розповів керівник грузинської групи в українських силах спеціальних операцій віце-полковник Вано Надірадзе про смерть Курцікідзе не повідомляли, поки про це не дізналися рідні добровольця.

Курцікідзе записався до добровольчого "Грузинського легіону", бійці якого воюють у лавах Сил оборони України. 

Наразі у його лавах близько 1300 бійців. Додамо, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули понад 50 грузинських добровольців.

Раніше ми повідомляли, що у Харкові помер 49-річний польський доброволець Мацєй Беднарський, який воював в Авдіївці.

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Дата публікації
Перегляди
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