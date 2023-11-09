На 77-му році життя помер відомий український журналіст Володимир Мостовий. Він заснував та очолював всеукраїнську комісію з журналістської етики та багато років був головним редактором відомого тижневика "Дзеркало тижня".

Про це пише ZN.UA.

"Ми втратили людину, яка мала енциклопедичні знання, унікальне почуття гумору й такту, оптимізм і колосальну віру в Україну. Сьогодні дуже багато хто втратив не лише Вчителя, а й рідну і близьку людину", — кажуть в "Дзеркалі тижня".

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Володимир Мостовий народився у 1947 році у Перегонівці Кіровоградської області, закінчив факультет журналістики Київського національного університету імені Шевченка, працював у багатьох популярних газетах, серед яких "Вечірній Київ" та "Хрещатик", а з 1994 року став головним редактором "Дзеркала тижня", та був на цій посаді до 2010 року.

У Мостового була дружина Валентина, біолог, а також залишилося двоє дітей, Юлія та Олексій. Примітно, що обидві пішли стопами батька і теж є журналістами. Дочка Мостового Юлія працювала його заступницею у "Дзеркалі тижня", а після звільнення батька з посади зайняла його крісло головного редактора.

Володимир Мостовий був нагороджений преміями "Керуючий мас-медіа року" та "За свободу та майбутнє засобів масової інформації". Також зауважимо, що за життя він захоплювався нумізматикою (вивченням монет, медалей та грошей).

Володимир Мостовий / Фото: zn.ua

Прощання відбудеться в суботу о 12:00 у Великому залі київського крематорію за адресою вулиця Байкова, 16

Нагадаємо, 31 жовтня помер відомий спортивний український журналіст Артем Франков. Йому було лише 53 роки. Раніше стало відомо, що Франков переніс інсульт і перебував у реанімації. До цього у нього вже був інсульт.

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