На войне в Украине погиб грузинский доброволец

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли более 50 грузинских добровольцев.

В боях за Украину погиб доброволец из Грузии Иракли Курцикидзе.

Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода".

Стало известно, что грузинский офицер погиб два дня назад. Как рассказал руководитель грузинской группы в украинских силах специальных операций, вице-полковник Вано Надирадзе о смерти Курцикидзе не сообщали, пока об этом не узнали родные добровольца.

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Курцикидзе записался в добровольческий "Грузинский легион", бойцы которого воюют в рядах Сил обороны Украины.

В настоящее время в его рядах около 1300 бойцов. Добавим, что с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли более 50 грузинских добровольцев.

Ранее мы сообщали, что в Харькове умер 49-летний польский доброволец Мацей Беднарский, воевавший в Авдеевке.

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