Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

На войне в Украине погиб грузинский доброволец

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
508
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
На войне в Украине погиб грузинский доброволец

Доброволец из Грузии Иракли Курцикидзе

С начала полномасштабного вторжения в Украину погибли более 50 грузинских добровольцев.

В боях за Украину погиб доброволец из Грузии Иракли Курцикидзе.

Об этом сообщает грузинская служба "Радио Свобода".

Стало известно, что грузинский офицер погиб два дня назад. Как рассказал руководитель грузинской группы в украинских силах специальных операций, вице-полковник Вано Надирадзе о смерти Курцикидзе не сообщали, пока об этом не узнали родные добровольца.

Курцикидзе записался в добровольческий "Грузинский легион", бойцы которого воюют в рядах Сил обороны Украины.

В настоящее время в его рядах около 1300 бойцов. Добавим, что с начала полномасштабного вторжения в Украину погибли более 50 грузинских добровольцев.

Ранее мы сообщали, что в Харькове умер 49-летний польский доброволец Мацей Беднарский, воевавший в Авдеевке.

Читайте также:

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
508
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация