ЗСУ посилили свої позиції на лівому березі Херсонщини, окупантів можуть відрізати від Криму - ISW

ЗСУ витісняють ворога з окупованого берега Дніпра і вже значно просунулись на схід від села Кринки.

Сили оборони України досягли незначного успіху на лівому березі Херсонської області і незначно просунулися на північний схід від Херсона. Також наші захисники на лівобережжі можуть перерізати російські логістичні маршрути до Криму, цим стурбовані окупанти.

Про це повідомляють в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на російських війскових блогерів, які стверджують, що ЗС РФ намагалися та не змогли відтіснити українські війська від Кринок.

Зокрема, Сили оборони здійснюють наступальні операції біля Пойми та Піщанівки і перекинули додатковий особовий склад в район Кринок, щоб перерізати російські лінії матеріально-технічного забезпечення та завдати удари по інфраструктурі, яка з’єднує російську лінію фронту з тиловими районами в тимчасово окупованому Криму, Херсонській та Запорізькій областях.

Також окупанти стверджують, що ЗСУ просуваються до траси E58 Олешки-Кам'янка, і можуть загрожувати російським позиціям біля перехрестя E58-E97 на південь від лінії Пойма-Піщанівка-Підстепне.

Нагадаємо, 20 жовтня ISW констатував, що український наступ на лівому березі Дніпра на Херсонщині видаються масштабними, ніж ті рейди, що було раніше. Геолокаційні кадри показують, що ЗСУ зберігають присутність вздовж берегової лінії Дніпра та біля Антонівського мосту. Цього ж дня до Херсонщини приїхав Зеленський, де провів нараду та вручив нагороди.

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