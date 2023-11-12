Битва за лівий берег Херсонщини: наступ ЗСУ викликає паніку у росіян - ISW

Сили оборони змогли утримати свої позиції на лівому березі Дніпра.

ЗСУ здійснили атаки на лівому березі Дніпра на Херсонщині - повільний наступ викликає паніку у російських військових.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські джерела продовжують обговорювати українські операції на лівому березі Херсонської області 11 листопада.

Зокрема, російські мілблогери стверджували, що українські війська атакували поблизу Пойми (10 км на південний схід від Херсона та 4 км від річки Дніпро) та Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона).

ЗСУ також мали частковий успіх у лісових масивах на південь від Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона та 2 км від річки Дніпро), де тривають бої.

Відомий мілблогер, пов'язаний із Кремлем, поскаржився, що недоліки російської радіоелектронної боротьби (РЕБ), систем протиповітряної оборони та використання безпілотників ускладнюють здатність Росії знищити українське угруповання на східному березі.

Нагадаємо, у своєму звіті за 2 листопада аналітики повідомили, що Сили оборони змогли утримати свої позиції на лівому березі Дніпра навпроти Херсона – і навіть намагаються рухатися вперед.

Напередодні військовий експерт Владислав Селезньов розповів, що ЗСУ мають три плацдарми для наступу на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

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