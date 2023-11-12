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Росія вночі вдарила по Україні ракетами: перші подробиці

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Павло ЗаяцПавло Заяц
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Росія вночі вдарила по Україні ракетами: перші подробиці

Окупанти атакували Україну ракетами Х-59 та "Іскандер-М" / Фото: ТСН.ua

Окупанти використовують як балістику, так і крилаті ракети.

Російські окупанти в ніч проти 12 листопада завдали чергового ракетного удару по Україні, застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та балістичну ракету "Іскандер-М".

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Повітряна тривога в Україні

У ніч проти 12 листопада у низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Зокрема, йшлося про Донецьку, Харківську, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську, Кіровоградську області. 

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про активність ворожої тактичної авіації на півдні та сході.

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Дата публікації
Перегляди
34
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