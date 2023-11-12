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Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 12 листопада

Синоптики оновили прогноз погоди на сьогодні, 12 листопада

До України йде циклон / Фото: ТСН.ua

Погода значно погіршиться.

В Україні у неділю, 12 листопада очікується хмарна погода. У центральних та північних областях прогнозують дощі. 

Про це повідомляє Український гідрометеоцентр.

Вітер південно-західний з переходом у західних та північних областях на північно-західний, 9-14 м/с. Можливі пориви 15-22 м/с, у південній, східній частині та в центральних областях країни сильні пориви вітру 25-30 м/с.

Температура повітря у західних областях +2... +7℃, у північних регіонах +4... +9℃, на решті території +10... +15℃.

У Карпатах прогнозують значний сніг, місцями хуртовини, пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах буде ожеледиця, температура вдень близько 0℃.

На Київщині та в столиці очікується хмарна погода, можливий дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура повітря по області +4... +9℃, у Києві +7... +9℃.

Раніше ДСНС попередила про погіршення погодних умов в країні.

Чи будуть морози і сніг взимку – читайте у новині.

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