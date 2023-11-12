В Україні погіршиться погода: у ДСНС нагадали правила поведінки

12 листопада у північних, центральних, вночі й у південній частині країни значні дощі; в Карпатах значний сніг; в Україні пориви вітру 15-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий); у південній, східній частині та в центральних областях пориви сильного вітру 25-30 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Про це інформує ДСНС у соціальних мережах.

Просимо дотримуватися наступних правил:

усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;

не паркувати поруч із деревами автотранспорт.

"Будьте обережні на вулиці! Бережіть себе та рідних!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики оновили прогноз погоди на вихідні, 11-12 листопада, – сильний вітер і мокрий сніг.

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