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В Україні погіршиться погода: у ДСНС нагадали правила поведінки

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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В Україні погіршиться погода: у ДСНС нагадали правила поведінки

В Україні погіршиться погода / Фото: Pexels

В Україні погіршаться погодні умови.

12 листопада у північних, центральних, вночі й у південній частині країни значні дощі; в Карпатах значний сніг; в Україні пориви вітру 15-22 м/с (І рівень небезпечності, жовтий); у південній, східній частині та в центральних областях пориви сильного вітру 25-30 м/с (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Про це інформує ДСНС у соціальних мережах. 

Просимо дотримуватися наступних правил:

  • усі вікна будинків необхідно щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередач, дерев;
  • не паркувати поруч із деревами автотранспорт.

"Будьте обережні на вулиці! Бережіть себе та рідних!", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, синоптики оновили прогноз погоди на вихідні, 11-12 листопада, – сильний вітер і мокрий сніг.

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Дата публікації
Перегляди
139
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