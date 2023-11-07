Яким буде курс долара в середині листопада: прогноз банкірки

За тиждень гривня у готівковому сегменті зміцнилася на 10 – 15 копійок.

На цьому тижні на валютному ринку відбудеться поступове уповільнення тенденцій до подальшого зміцнення гривні.

Про це розповіла банкірка Анна Золотько у розмові з 24 Каналом.

За її словами, на безготівковому ринку, попри ситуативне зростання попиту з боку населення, загалом обсяг пропозиції іноземної валюти збільшився. Відтак, об'єм інтервенцій НБУ у порівнянні із минулим тижнем скоротився на 113 мільйонів доларів, тобто склав 563 мільйони доларів. А котирування на ВРУ протягом тижня демонстрували тенденцію до поступового зміцнення національної валюти.

"На мій погляд, протягом тижня вартість готівкового долара знаходитиметься в межах 37,5 – 37,9 гривні за долар", - вважає Золотько.

Банкірка додала, що у безготівковому сегменті, вірогідно, протягом найближчих 5 днів спостерігатиметься корекція курсу. На готівковому ринку все ще ймовірне невеличке зміцнення гривні. Це явище стимулюватиметься конкуренцією з безготівковим сегментом та поступовим послабленням девальваційних очікувань.

Нагадаємо, раніше інформували, що Нацбанк "змушує" українців продавати долари.

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