Каким будет курс доллар в середине ноября: прогноз банкира

За неделю гривна в наличном сегменте укрепилась на 10 – 15 копеек.

На этой неделе на валютном рынке произойдет постепенное замедление тенденций дальнейшего укрепления гривны.

Об этом рассказала банкир Анна Золотько в разговоре с 24 Каналом.

По ее словам, на безналичном рынке, несмотря на ситуативный рост спроса со стороны населения, в целом объем предложения иностранной валюты увеличился. Следовательно, объем интервенций НБУ по сравнению с прошлой неделей сократился на 113 миллионов долларов, то есть составил 563 миллиона долларов. А котировки на ВРУ в течение недели демонстрировали тенденцию постепенного укрепления национальной валюты.

"По моему мнению, в течение недели стоимость наличного доллара будет находиться в пределах 37,5 – 37,9 гривны за доллар", — считает Золотько.

Банкир добавила, что в безналичном сегменте, вероятно, в ближайшие 5 дней будет наблюдаться коррекция курса. На наличном рынке все еще возможно небольшое укрепление гривны. Это явление будет стимулироваться конкуренцией с безналичным сегментом и постепенным ослаблением девальвационных ожиданий.

Напомним, ранее информировали, что Нацбанк "заставляет" украинцев продавать доллары.

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