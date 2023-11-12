Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Россия ночью ударила по Украине ракетами: первые подробности

Автор
Павел ЗаяцПавел Заяц
Дата публикации
Просмотры
16к
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Россия ночью ударила по Украине ракетами: первые подробности

Оккупанты атаковали Украину ракетами Х-59 и "Искандер-М" / Фото: ТСН.ua

Оккупанты используют как баллистику, так и крылатые ракеты.

Российские оккупанты в ночь на 12 ноября нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М".

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Как уточнили в Силах обороны юга Украины, атака врага была направлена на южный регион.

"Пытаясь обойти системы противовоздушной обороны, управляемые ракеты направлялись по сложному маршруту. Однако силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет на Николаевщине. Вторая и баллистическая попали по открытой территории области. Без критических разрушений и пострадавших. В результате падения обломков повреждены несколько жилых домов. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Украине

В ночь на 12 ноября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

В частности, речь шла о Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Воздушные Силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на юге и востоке.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
16к
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация