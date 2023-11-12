Россия ночью ударила по Украине ракетами: первые подробности

Оккупанты используют как баллистику, так и крылатые ракеты.

Российские оккупанты в ночь на 12 ноября нанесли очередной ракетный удар по Украине, применив 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и баллистическую ракету "Искандер-М".

Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

Как уточнили в Силах обороны юга Украины, атака врага была направлена на южный регион.

"Пытаясь обойти системы противовоздушной обороны, управляемые ракеты направлялись по сложному маршруту. Однако силам противовоздушной обороны удалось уничтожить одну из управляемых ракет на Николаевщине. Вторая и баллистическая попали по открытой территории области. Без критических разрушений и пострадавших. В результате падения обломков повреждены несколько жилых домов. Предварительно, без пострадавших", - говорится в сообщении.

Воздушная тревога в Украине

В ночь на 12 ноября в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.

В частности, речь шла о Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской областях.

Воздушные Силы ВСУ сообщали об активности вражеской тактической авиации на юге и востоке.