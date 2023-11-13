"Перегрупування військ" окупантів на Херсонщині: стала відома цинічна мета військових РФ

Російська пропаганда проводить інформаційну компанію проти України. Окупанти оголосили про “перегрупування військ”, яке наразі не зафіксовано.

Про це повідомили в пресслужбі “Спротиву”.

Як стало відомо, пропагандисти намагаються відволікти Сили оборони України. Для цього вони оголосили про вихід військ з тимчасово окупованої території Херсонщини.

“Наразі, за інформацією місцевих, жодних відповідних рухів військ ворога не зафіксовано. Відтак можемо констатувати, що наразі відбувається інформаційна операція проти України. Проте зауважимо, що відхід російських військ з Херсонщини – справа часу, й тому по факту ми маємо лише передчасний реліз. Пришвидшити втечу ворога може кожен. Повідомляйте нам достовірні дані про позиції ворога в приватні повідомлення”, - розповіли в “Спротиві”.

Нагадаємо, що окупанти заявили про "перегрупування військ", а потім несподівано "включили задню".

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