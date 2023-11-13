На тлі проблем з постачанням снарядів: Кулеба зустрінеться з очільниками МЗС ЄС

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба візьме участь в зустрічі з міністрами закордонних справ країн ЄС. На ній вони обговорять проблеми із постачанням артилерійських снарядів Україні. Міністр приєднається до діалогу онлайн.

Про це пише Вloomberg.

Як пише видання, розмова відбудеться на тлі підтримки, яку забезпечити все важче.

"Попри обіцянки продовжувати допомогу, ЄС щосили намагається домовитися про різні пакети фінансування і не виконає обіцянку відправити Києву 1 мільйон артилерійських снарядів до кінця березня", - йдеться у статті.

Військова допомога України

Спікер палати представників Майк Джонсон запропонував план бюджету США без допомоги Україні. Крім того, він виключає кошти для Ізраїлю та Тайваню. Така позиція обумовлена тим, що у Штатах остерігаються можливого шатдауну.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що США, ймовірно, скоротять обсяги військової підтримки України.

Тим часом 2024 року Німеччина подвоїть військову допомогу Україні. Замість чотирьох мільярдів євро тепер обіцяють вісім.

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