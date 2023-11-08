Україні потрібно звикати до постійних вимог Єврокомісії — Кулеба

Міністр заявив, що переговірний процес щодо вступу до ЄС буде не простим.

Україні потрібно звикати до того, що Євросоюз буде висувати постійні вимоги, оскільки рівень відносин вже досяг високого рівня.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу після переговорів у Європейській комісії.

Він заявив, що українці повинні звикати до "реального переговорного процесу щодо вступу до ЄС".

"Чим ближче ми будемо до членства, тим більше буде задач та роботи і в України, і в Європейської комісії. У наших відносинах завжди буде список від ЄС — а зробіть ще ось це. Ми ж робимо багато речей не тому, що нас просять, а тому, що ми розуміємо: це нам самим потрібно. Тому треба звикати до нової модальності відносин між Україною і ЄС", — пояснив голова МЗС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина розповіла, чого очікувати від майбутнього звіту Єврокомісії щодо прогресу України на шляху до ЄС.

Крім того, ми раніше інформували, що Угорщина погрожує блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС.

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