Украине нужно привыкать к постоянным требованиям Еврокомиссии - Кулеба

Министр заявил, что переговорный процесс по вступлению в ЕС будет непростым.
Украине следует привыкать к тому, что Евросоюз будет выдвигать постоянные требования, поскольку уровень отношений уже достиг высокого уровня.
Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге после переговоров в Европейской комиссии.
Он заявил, что украинцы должны привыкать к "реальному переговорному процессу по вступлению в ЕС".
"Чем ближе мы будем к членству, тем больше будет задач и работы и у Украины, и у Европейской комиссии. В наших отношениях всегда будет список от ЕС — а сделайте еще вот это. Мы же делаем многое не потому, что нас просят, а потому, что мы понимаем: это нам самим нужно. Поэтому нужно привыкать к новой модальности отношений между Украиной и ЕС", — пояснил глава МИД.
Напомним, ранее сообщалось, что вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, чего ожидать от будущего отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины на пути в ЕС.
Кроме того, мы ранее информировали, что Венгрия угрожает блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.
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