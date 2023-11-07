Чего ждать от отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины: прогноз Стефанишиной

Вицепремьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, чего ждать от будущего отчета Еврокомиссии о прогрессе Украины на пути в ЕС.

Ольга Стефанишина заявила, что Украина выполнила все требования, необходимые для хорошего заключения Еврокомиссии. Теперь основное решение по открытию переговоров будет приниматься лидерами ЕС в декабре.

Об этом она написала в своем Facebook.

"Отчет, который будет опубликован завтра, расскажет о прогрессе Украины (на самом деле, невероятный прогресс, как с трибуны Верховной Рады сказала Президент ЕК) и даст понимание дальнейших шагов. Но формулировки будут сдержанные. И в этом контексте отмечу три вещи: 1) Украина является частью более широкого политического пазла расширения, и Отчет будет именно об этом; 2) реформы должны продолжаться, исчерпывающего списка задач не будет; 3) Отчет ЕК - это лишь основа, решение об открытии переговоров будет приниматься лидерами ЕС в декабре", - объяснила Стефанишина.

Она предположила, что украинцы негативно воспримут формулировку отчета Еврокомиссии, однако "мы, Украина уже подняли чрезвычайно высоко планку для всех стран расширения".

"В комментариях вокруг ожидаемого отчета Европейской Комиссии слишком много эмоций и мало понимания пути, который открылся перед нами 23 июня прошлого года (когда Украине предоставили статус кандидата на вступление в ЕС - ред.) Живя в постоянных "эмоциональных качелях", мы часто склонны к категоричным оценкам. За критикой мы не слышим похвалы; а концентрируясь на отдельных вещах, теряем из виду основное. Однако это не о процессе расширения, и конечно не о том, как работает знаменитая "брюссельская бюрократия", - написала Стефанишина.

Вступление Украины в ЕС

Исполнительные власти Европейского Союза намерены представить 8 ноября оценку прогресса, которого достигла Украина в своей заявке на членство. Это будет ключевым шагом в решении ЕС о том, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил мнение, что Еврокомиссия даст положительное заключение о начале переговоров о вступлении Украины в Евросоюз до конца текущего года.

В свою очередь, министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться уже в декабре этого года.

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