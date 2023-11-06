Может ли Украина вступить в ЕС во время войны – политолог объяснил

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время своего недавнего визита в Киев подтвердила, что Украина близка к началу переговоров о вступлении в Евросоюз. Политолог Владимир Фесенко считает, что положительные прогнозы относительно начала переговоров о вступлении Украины в Евросоюз оправдаются, однако после этого нас будет ждать непростой путь реформ.

Об этом он рассказал 24 Каналу.

"Урсула фон дер Ляйен уже не впервые приезжает в Киев. Во многом именно первый визит в Киев совместно с Жозепом Боррелем в апреле 2022 года повлиял на личную симпатию главы Еврокомиссии к нашему государству и сыграл важную роль в получении статуса кандидата в члены ЕС", - отметил Фесенко.

По словам политолога, Украина справилась с "домашним заданием", которое поставил нам Евросоюз для получения кандидатского статуса. Именно на этих реформах базируются предварительные положительные ожидания переговоров о вступлении Украины.

"У многих других стран путь от получения статуса кандидата до начала переговоров был значительно длиннее одного года. Иногда на этом пути Украина получает авансы, но в целом своими действиями мы подтверждаем свою способность к европейско-ориентированным преобразованиям", — отметил эксперт.

В то же время, следует понимать, что для успеха в переговорах о вступлении Украины необходимо привлечь поддержку Венгрии и Словакии, которые недавно достаточно остро высказывались против помощи Киеву и пытаются блокировать 50-миллиардный пакет помощи ЕС, рассчитанный на четыре года.

Кроме того, Украину ждут непростые дискуссии относительно согласования работы украинских компаний на рынке ЕС. Об этом свидетельствуют последние примеры с "зерновым кризисом" и протестами польских перевозчиков на границе.

Поэтому не стоит ожидать, что после начала переговоров о вступлении Украины в ЕС нам удастся быстро пройти этот путь. Скорее всего, он займет несколько лет, ведь количество реформ, которых потребует Брюссель от Киева, увеличится в разы.

Фесенко также добавил, что война в Украине не препятствует вступлению в ЕС. Если бы это было незыблемым аргументом, Евросоюз бы даже не решился предоставлять статус кандидата.

Потому в дальнейшей евроинтеграции Украины главным вызовом будет не война, а наша способность продолжать реформы.

Напомним, 4 ноября в Киев в очередной раз прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Цель ее приезда в Украину – обсуждение пути вступления Украины в ЕС, финансовая поддержка Евросоюза по восстановлению Украины.

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