Когда в Украине празднуют день Михаила 2023: дата по-новому, история, традиции

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новый юлианский календарь. Поэтому даты многих религиозных праздников изменились. Когда праздник Михаила по новому календарю?

Михайлов день – народное название дня, когда Церковь празднует Собор Архистратига Михаила. Дата дня Михаила 2023 изменилась из-за того, что Православная Церковь Украины перешла на новоюлианский календарь. Теперь это – 8 ноября (ранее праздновалось 21 ноября). Соответственно, изменился и день именин всех тех, кто носит имя Михаил.

Михайлов день: история

С греческого языка слово "ангел" переводится как "вестник". В христианской традиции ангелы разумны, добрые существа, населяющие духовный мир и вестники Бога. Архангелы, в свою очередь, созданные Господом для особой деятельности, рассказывают людям о важнейших событиях.

Архангел Михаил — покровитель человеческого рода, архистратиг (то есть "вожак") небесного воинства. Именно Михаил сверг с небес всех падших духов и восстал как огненный столб перед бежавшими из Египта израильтянами. Неоднократно появлялся он, предсказывая важнейшие церковные события.

Согласно преданию, когда-то Сатана был одним из самых высокомерных небесных духов, за что его прозвали Люцифером. Со временем появились у него надменность, самолюбие и злоба, поэтому Михаил собрал небесное войско и вступил в войну против Сатаны. Люцифера свергли, а архангел до сих пор борется за славу Господа.

Праздник Михаила: традиции

Когда православный праздник Михаила / Фото: pixabay.com

Для верующих этот день важный праздник, поэтому запрещено выполнять любую физическую работу. Лучше пойти в церковь и помолиться за здоровье родных. На Михаила в древности пытались заниматься благотворительностью или помогать людям, нуждающимся в их помощи. День считался удачным для решения возникших в семье проблем.

Существовала традиция накрывать на праздник Михаила праздничный стол, к которому приглашали гостей. По народному поверью, чем больше в доме гостей, чем состоятельнее будет год. Существовало даже такое мнение, чем больше разнообразных блюд будет на столе, тем доволен будет сам архистратиг.

Молитвы к Михаилу во время войны

Святой Архангел Михаил, славнейший князь и полководец ангельских воинств!

Приди на помощь людям, которым угрожают силы тьмы. Приди, ведь люди сотворены по образу Богу; искуплены жизнью, смертью и воскресением Иисуса Христа, Его Сына; предназначены быть храмом Святого Духа.

В тебе, святой Михаил, Церковь имеет своего Защитника и Покровителя. Ты ведешь спасенных к небесному счастью. Проси Бога мира, чтобы Он победил власть сатаны – сеятеля беспокойства и лицемерия, – и не позволил ему держать людей в рабстве и вредить Церкви. Пусть с твоей помощью Женщина, одетая в солнце, Царица Ангелов, раздавит голову Антихристу и защитит своих земных детей от его происков. Первый защитник славы Всевышнего!

Вознеси наши молитвы к Богу и проси Его помиловать нас. Свяжи сатану и брось его в адскую бездну, чтобы он больше не обманывал народы. Сделай так, чтобы мы всю свою земную жизнь и всю вечность возвещали лозунг: "Кто же как Бог!" Аминь!