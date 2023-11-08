Три знака Зодиака, которым сегодня не стоит никому себя навязывать

День, когда не стоит проявлять активность – причем не только в профессиональной, но и личной жизни: навязчивое внимание к человеку, который нам симпатичен, может принести противоположный результат.

Сегодня, 8 ноября, от активных действий в личной сфере необходимо отказаться представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно нежелательно кому-либо себя навязывать.

Телец

Тельцам – как сегодня, так и всегда – звезды не рекомендуют давить на близкого человека, заставляя его действовать так, как нужно им. Как известно, сила действия равна силе противодействия: чем сильнее будет внешнее воздействие, тем меньше шанс получить желаемое – лучше решить вопрос миром.

Стрелец

Стрельцы не признают никаких дипломатических ходов в отношениях с противоположным полом: если человек им нравится, они говорят – и действуют – напрямую. Вот только симпатичный им человек не всегда бывает готов к такому – скоропостижному – развитию событий, поэтому, как сегодня, отдаляется от них.

Козерог

Козерогам не рекомендуется мозолить глаза начальству, стараясь получить в работу проект, о котором мечтают все их коллеги. У представителей знака и так много шансов опередить их, в то время как из-за чрезмерной активности они могут получить прямо противоположный результат, что вряд ли их порадует.

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